Георгий Пономарев: «Именно Михаил Тверской заложил основу нынешнего единства России»

По мнению председателя организации «Общество князя Тверского и великого князя всея Руси Михаила Ярославича», заслуженного артиста Российской Федерации, Почетного гражданина города Твери Георгия Пономарева, XX Волжский Крестный ход станет важным вкладом в увековечение памяти нашему выдающемуся земляку

«Русская православная церковь сохранила для нас имя выдающегося государственного деятеля, великого святого князя Михаила Тверского. Именно он заложил ту патриотическую основу, которая сегодня служит делу объединения России, – уверен Георгий Пономарев. – Речь идет и о высочайшем нравственном подвиге Михаила Ярославича в Золотой Орде, когда он отдал жизнь «за други своя». И, конечно, о знаменитой Бортеневской битве, где все стояли «заедино» и где наш народ показал огромную силу духа. Именно Михаил Тверской стоял у истоков формирования единства страны, единой российской нации. Сегодня Россия идет этим курсом под руководством Президента Владимира Владимировича Путина».

Напомним, 2 июня на истоке Волги, в деревне Волговерховье Тверской области стартует XX Волжский Крестный ход. Он посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. Маршрут проходит по территории 24 муниципальных образований Тверской области. В частности, впервые в этом году по просьбе прихожан и священнослужителей Волжский Крестный ход побывает в городе Белый.

«Волжский Крестный ход — знаковое событие для региона, которое способствует консолидации общества, развитию патриотизма. Это важно для духовно-нравственного воспитания молодёжи, сохранения нашей истории, культурного наследия», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Святыни XX Волжского крестного хода – ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

В 9:00 в главном храме Ольгинского монастыря в деревне Волговерховье состоится Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Затем запланировано малое водоосвящение на истоке Волги и концертная программа с участием народных коллективов Тверской области. В рамках мероприятия будут работать интерактивные творческие площадки.

Шествие начнётся от истока Волги в 13:30. Волжский Крестный ход включает посещение Нило-Столобенской пустыни, Житенного монастыря в Осташкове, храмов Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, участники хода побывают в Дубне Московской области.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится Божественная Литургия в Вознесенском соборе, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

В преддверии ХХ Волжского Крестного хода при поддержке Правительства Тверской области выпущено подарочное издание Тверской митрополии «Большой Волжский Крестный ход. 20 лет». В книге собраны дневники, заметки и фотографии участников шествия разных лет.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году приурочены конференции, семинары, просветительские чтения, образовательные проекты, художественные выставки, показ моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Эпоха», «Княжество Тверское» и другие. Разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвящённый жизни и подвигу Михаила Тверского.

В настоящее время в Твери идёт воссоздание Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. Открытие и освящение храма планируется приурочить к 700-летию подвига святого. Центральные мероприятия в честь знаковой даты пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря.