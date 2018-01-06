Алексей Васькин: «Благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени у Ржевского краностроительного завода появились перспективы»

«Очень важно, что по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени найден инвестор, созданы положительные предпосылки для заключения договора с инвестором и решения вопроса выплаты задолженности по заработной плате перед коллективом Ржевского краностроительного завода (РКЗ), у предприятия появились перспективы», – прокомментировал и.о. генерального директора ОАО «РКЗ» Алексей Васькин итоги встречи коллектива предприятия с представителями региональной и местной власти, правоохранительных и надзорных органов.

«Для коллектива предприятия, для всего города Ржева это хорошая, долгожданная новость. Реализация договоренностей с компанией «НТС-Лидер» позволит сохранить завод, его кадровый потенциал, создать дополнительные рабочие места», – отметил Алексей Васькин.

Напомним, задачу погасить задолженность перед работниками РКЗ поставил глава региона Игорь Руденя. 31 мая прошла встреча коллектива завода и представителями правительства Тверской области, регионального управления Следственного комитета РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД и местных органов власти. По поручению губернатора Игоря Рудени в ней принял участие заместитель председателя правительства региона Александр Меньщиков.

На встрече было озвучено, что выплату задолженности по заработной плате сотрудникам Ржевского краностроительного завода (РКЗ) планируется начать в июне. Кроме того, было проведено несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договорённость о решении вопроса при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», привлечённого региональным правительством.

Между Ржевским краностроительным заводом и ООО «НТС-Лидер» подписано соглашение о взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания находятся документы о покупке инвестором земельных участков на территории завода, части строений и оборудования, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию на базе предприятия нового производства.

Вырученные от продажи части имущества средства будут направлены РКЗ на погашение задолженности по заработной плате. Предприятие продолжит работу по своему профилю, а также планирует в дальнейшем наладить выпуск новых видов продукции.

Согласно инвестпроекту ООО «НТС-Лидер» на территории РКЗ будет запущено современное предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей, будут созданы новые рабочие места.