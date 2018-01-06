Более 440 знаков туристской навигации планируется установить в Тверской области в 2018-2020 годах

С начала года в Тверской области установлено порядка 130 дорожных указателей к туристическим объектам. Планируется, что всего в 2018-2020 годах знаки туристской навигации будут сделаны к 442 ключевым объектам показа на территории региона. Эта работа ведётся с 2017 года областным Министерством туризма по поручению Губернатора Игоря Рудени.

«Указатели должны быть установлены к туристическим объектам, учреждениям культуры, музеям и памятникам историко-культурного наследия, в том числе к основным религиозным объектам. Жители и гости региона должны знать о достопримечательностях и местах их расположения», — считает Игорь Руденя.

Предполагается, что в этом году будут установлены знаки туристской навигации на региональных дорогах, в следующем — на федеральных трассах, в 2020 году – на дорогах местного значения.

Проект реализуется на основании предложений муниципальных образований в рамках госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 –2023 годы. Всего в неё включено порядка 60 мероприятий, которые направлены на привлечение туристов, расширение спектра и повышение качества туристского продукта, продвижение туристических ресурсов Верхневолжья, развитие инфраструктуры. Также предусмотрены мероприятия по обучению менеджеров, собственников отелей и гостиниц, гидов.

В госпрограмме предусмотрены трансферты муниципалитетам Тверской области на содействие малому и среднему бизнесу в создании кемпингов, сервисных зон, этнопарков и других туристических объектов. В 2018 году на эти цели заложено 10 млн рублей. Кроме того, 20 млн рублей будет направлено на субсидии инвесторам, реализующим на территории региона проекты в сфере туризма. Еще одно направление поддержки – гранты предпринимателям на открытие негосударственных музеев и агроферм (4,8 млн рублей).

В числе других мероприятий госпрограммы – формирование перечня региональных туристских маршрутов, в том числе школьных, взаимодействие с другими регионами по продвижению турпродуктов, развитие железнодорожных, автобусных перевозок.

Приоритетные для Тверской области направления развития индустрии гостеприимства — активный и культурный, гастрономический, событийный, паломнический туризм.

2 июня стартует знаковое событие, которое традиционно объединяет жителей и гостей региона — XX Волжский Крестный ход. Шествие начнётся от истока Волги в Осташковском районе. Участники посетят 24 муниципальных образования Верхневолжья, а также Дубну Московской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области