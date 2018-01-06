Владимир Карпов: «Спасение Ржевского краностроительного завода важно для развития региональной экономики»

Член Общественной палаты Тверской области, генеральный директор ООО «Стройкомплект» Владимир Карпов считает важным решение губернатора Игоря Рудени по привлечению инвестора для сохранения Ржевского краностроительного завода.

«Жизнь страны, любой территории зависит от состояния экономики, основой которой является промышленное производство. Поэтому сохранение Ржевского краностроительного завода имеет большое значение для развития муниципалитета, укрепления социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне жителей города», – отметил Владимир Карпов.

Напомним, задачу погасить задолженность перед работниками РКЗ поставил глава региона Игорь Руденя. 31 мая прошла встреча коллектива завода и представителями правительства Тверской области, регионального управления Следственного комитета РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД и местных органов власти. По поручению губернатора Игоря Рудени в ней принял участие заместитель председателя правительства региона Александр Меньщиков.

На встрече было озвучено, что выплату задолженности по заработной плате сотрудникам Ржевского краностроительного завода (РКЗ) планируется начать в июне. Кроме того, Было проведено несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договорённость о решении вопроса при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», привлечённого региональным правительством.

Между Ржевским краностроительным заводом и ООО «НТС-Лидер» подписано соглашение о взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания находятся документы о покупке инвестором земельных участков на территории завода, части строений и оборудования, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию на базе предприятия нового производства.

Вырученные от продажи части имущества средства будут направлены РКЗ на погашение задолженности по заработной плате. Предприятие продолжит работу по своему профилю, а также планирует в дальнейшем наладить выпуск новых видов продукции.

Согласно инвестпроекту ООО «НТС-Лидер» на территории РКЗ будет запущено современное предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей, будут созданы новые рабочие места.