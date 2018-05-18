Погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками Ржевского краностроительного завода планируется начать в июне

Выплату задолженности по заработной плате сотрудникам Ржевского краностроительного завода (РКЗ) планируется начать в июне. Решение было озвучено на встрече коллектива предприятия с представителями Правительства Тверской области, регионального управления Следственного комитета РФ, службы судебных приставов, прокуратуры, МВД, местных органов власти, которая прошла 31 мая в Ржеве. По поручению Губернатора Игоря Рудени участие в ней принял заместитель Председателя Правительства региона Александр Меньщиков.

Задачу погасить задолженность по РКЗ поставил Игорь Руденя. Было проведено несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договорённость о решении вопроса при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», привлечённого региональным Правительством.

Между Ржевским краностроительным заводом и ООО «НТС-Лидер» подписано соглашение о взаимодействии. В настоящее время на стадии подписания находятся документы о покупке инвестором земельных участков на территории завода, части строений и оборудования, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию на базе предприятия нового производства.

Вырученные от продажи части имущества средства будут направлены РКЗ на погашение задолженности по заработной плате. Предприятие продолжит работу по своему профилю, а также планирует в дальнейшем наладить выпуск новых видов продукции.

Согласно инвестпроекту ООО «НТС-Лидер» на территории РКЗ будет запущено современное предприятие по производству электросварных труб различного назначения, в частности, для нефтегазодобывающей промышленности. Ожидается, что объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей, будут созданы новые рабочие места.

Пресс-служба Правительства Тверской области