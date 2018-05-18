Владимир Лавренов: «Волжский Крестный ход важен для всех, кто с уважением относится к истории России»

Член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, председатель общественного совета архивного отдела Тверской области Владимир Лавренов уверен, что Волжский Крестный ход имеет серьезное значение для всех, кто с уважением относится к отечественной истории.

«Во все времена крестные ходы, особенно такие большие, как Волжский, имели объединяющее значение. Неверно думать, что принимать в нем участие могут только представители духовенства и воцерковленные люди. В Волжском крестном ходе должны принимать участие все, кто чувствует такую духовную потребность, кто понимает роль Русской православной церкви в судьбе страны. Необязательно быть там лично, достаточно молитвенного участия. Это духовно обогащает человека и позволяет почувствовать себя единым целым со своим народом, всей страной», – считает Владимир Лавренов.

Он добавил, что имя святого благоверного князя Михаила Тверского, 700-летию духовного подвига которого посвящен юбилейный ХХ Волжский крестный ход, является знаковым для истории России. «Оно стало символом жертвенности, способности взять на себя ответственность за свою землю. Подвиг Михаила Тверского во многом сделал нашу страну такой, какой она является сегодня».

Напомним, XX Волжский Крестный ход начнётся 2 июня на истоке Волги в Осташковском районе. В этом году Крестный ход посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

В 9.00 состоится Божественная Литургия, малое водоосвящение, в 11.45 – концертная программа.

«Мы считаем, что Волжский Крестный ход – очень важное событие для региона, которое способствует консолидации общества, развитию патриотизма, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Это повод заявить о Тверской области на федеральном и международном уровне. Будет приглашено большое количество гостей», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Святынями XX Волжского крестного хода станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Шествие начнётся от истока Волги в 13:30 и пройдёт по территории 24 муниципальных образований Тверской области. 4 июня участники прибудут в Нило-Столобенскую пустынь, 5 июня — в Житенный монастырь в Осташкове. Маршрут также пройдёт по Селижаровскому, Пеновскому, Андреапольскому, Торопецкому, Западнодвинскому, Жарковскому, Нелидовскому, Бельскому, Оленинскому, Торжокскому, Кувшиновскому, Ржевскому, Зубцовскому, Бежецкому, Максатихинскому, Удомельскому, Калининскому, Конаковскому, Кимрскому, Кашинскому, Калязинскому районам, Твери, Старице. Кроме того, участники хода побывают в Дубне Московской области.

Традиционно завершит Крестный ход фестиваль светской и духовной музыки в Калязине, который в этом году пройдёт 30 июня и объединит исполнителей из разных регионов.