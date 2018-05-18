Делегация Тверской области примет участие в церемонии приема в состав Черноморского флота корабля «Вышний Волочёк»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», названный в честь районного центра в Тверской области, пополнит состав надводных сил Черноморского флота. Торжества, посвященные этому событию, пройдут 1 июня 2018 года в Севастополе. По поручению Губернатора Игоря Рудени в мероприятии примут участие представители Тверской области – председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области, Почетный гражданин Вышневолоцкого района Артур Бабушкин, глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина, глава Вышнего Волочка Александр Борисов, председатель Вышневолоцкой городской Думы Николай Адров.

Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк» проекта 21631 успешно завершил государственные испытания в Новороссийской военно-морской базе. МРК построен на Зеленодольском судостроительном заводе (Республика Татарстан) в рамках кораблестроительной программы.

«В ходе проектирования и строительства малого ракетного корабля «Вышний Волочёк» реализованы требования Военно-Морского Флота к оснащению надводных кораблей самым современным радиотехническим вооружением, ракетным и артиллерийскими комплексами», – отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащённым самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения. Водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 человек, автономность – 10 суток без дозаправки.

Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах.

По традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

Топонимы Тверской области присутствуют в названиях российской техники. В 2017 году воздушному судну авиакомпании «Россия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFM присвоено имя «Тверь». Кроме того, боевые задачи в Тихом океане выполняет атомный подводный ракетный крейсер «Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области