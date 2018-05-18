Павел Ефремов: «Волжский Крестный ход служит консолидации православной молодежи вокруг традиционных ценностей»

Председатель Тверского регионального отделения общероссийской организации «Православная молодежь» Павел Ефремов считает, что Волжский Крестный ход очень важен для духовного подъёма жителей региона, особенно молодежи.

«В момент открытия Волжского крестного хода всегда много молодёжи. Это очень яркое, радостное событие. Большое количество молодых людей работает на различных интерактивных площадках, выступает с концертными номерами», – сказал руководитель общественной организации, отмечая значение предстоящего XX Волжского Крестного хода.

«И в дальнейшем на протяжении всего пути сотни молодых людей приходят в храмы, участвуют в мероприятиях. Волжский Крестный ход служит консолидации православной молодёжи, всех жителей Тверской области вокруг традиционных ценностей нашего народа», – добавил Павел Ефремов.

Напомним, XX Волжский Крестный ход начнётся 2 июня на истоке Волги в Осташковском районе. В этом году Крестный ход посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

В 9.00 состоится Божественная Литургия, малое водоосвящение, в 11.45 – концертная программа.

«Мы считаем, что Волжский Крестный ход – очень важное событие для региона, которое способствует консолидации общества, развитию патриотизма, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Это повод заявить о Тверской области на федеральном и международном уровне. Будет приглашено большое количество гостей», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Святынями XX Волжского крестного хода станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Шествие начнётся от истока Волги в 13:30 и пройдёт по территории 24 муниципальных образований Тверской области. 4 июня участники прибудут в Нило-Столобенскую пустынь, 5 июня — в Житенный монастырь в Осташкове. Маршрут также пройдёт по Селижаровскому, Пеновскому, Андреапольскому, Торопецкому, Западнодвинскому, Жарковскому, Нелидовскому, Бельскому, Оленинскому, Торжокскому, Кувшиновскому, Ржевскому, Зубцовскому, Бежецкому, Максатихинскому, Удомельскому, Калининскому, Конаковскому, Кимрскому, Кашинскому, Калязинскому районам, Твери, Старице. Кроме того, участники хода побывают в Дубне Московской области.

Традиционно завершит Крестный ход фестиваль светской и духовной музыки в Калязине, который в этом году пройдёт 30 июня и объединит исполнителей из разных регионов.