Школьники и студенты Тверской области получат компенсацию на покупку абонементов на пригородные поезда в 2018 году

В 2018 году школьникам и студентам Тверской области будет предоставлена компенсация на приобретение абонементных билетов на проезд в пригородных поездах. Дополнительно из регионального бюджета на эти цели планируется выделить порядка 420 тыс. рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Обеспечение комфортных условий для обучения детей, в том числе решение вопросов транспортного обслуживания — в числе ключевых задач, поставленных главой региона.

Необходимость увеличения бюджетных ассигнований на предоставление компенсаций вызвана ростом числа обращений по этому вопросу в службу соцзащиты населения. С учётом изменений общий объём средств по данному направлению составит свыше 1 млн рублей.

Право на получение компенсации в размере 50% стоимости абонемента имеют воспитанники и учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций старше 7 лет, студенты вузов и колледжей очной формы обучения, место жительства либо место обучения которых находится на территории Тверской области.

Компенсация выплачивается на абонементные билеты сроком действия с 1 января по 30 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области