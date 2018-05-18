Тверская область направила заявку на включение кластера «Волжское море» в федеральную целевую программу

В Тверской области разработана концепция кластера круизного и водного туризма «Волжское море». Заявка на включение данного проекта в новую федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы направлена в Ростуризм и в настоящее время рассматривается конкурсной комиссией.

Формирование кластера «Волжское море» направлена на максимальное использование потенциала круизных туров, повышение интереса путешественников к водному туризму, привлечение туристов в бассейн Верхней Волги, где будут сформированы всесезонные курорты.

«Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Волжское море» охватит несколько территорий Тверской области – особую экономическую зону «Завидово», Калязин, Кимры, Конаково, Тверь, Весьегонск. Каждый город будет развивать свое направление туризма. Калязин позиционируется как территория семейного и детского отдыха, в Кимрах можно будет ознакомиться с бытом провинциального русского города 19 века. Конаково станет культурным центром курортной зоны «Конаковская ривьера», Тверь – территорией историко-культурного, а Весьегонск – гастрономического туризма.

В Завидово, как центре рекреационного туризма в Тверской области, планируется создать транспортно-пересадочный узел, который обеспечит быструю и удобную логистику, объединит автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. В частности, прорабатывается вопрос создания железнодорожной ветки от станции Завидово к станции Конаковский Мох, что обеспечит быстрый доступ к объектам туризма и отдыха особой экономической зоны.

Включение кластера «Волжское море» в федеральную целевую программу позволит привлечь федеральные средства на создание на территории кластера причальных стенок, расширение объектов туристического показа, благоустройство набережных, исторических мест, приведение в порядок дорог.

Тверская область с 2014 года является участником ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 годы. В рамках участия в программе ведётся реконструкция дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и ОЭЗ «Завидово».

Реализацию инфраструктурных проектов на территории ОЭЗ «Завидово» накануне обсудили Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета директоров группы компаний «Агранта», председатель Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин.

Особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе в 2015 году. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк и другие объекты. Создано более 600 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области