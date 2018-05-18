На открытии XX Волжского Крестного хода будут работать интерактивные творческие площадки

2 июня на истоке Волги в Осташковском районе начнётся XX Волжский Крестный ход. Он посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. В 9:00 состоится Божественная Литургия, малое водоосвящение, в 11.45 - концертная программа, в рамках которой будут работать интерактивные творческие площадки по фольклору и изготовлению сувениров с символикой события.

«Мы считаем, что Волжский Крестный ход — очень важное событие для региона, которое способствует консолидации общества, развитию патриотизма, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Это повод заявить о Тверской области на федеральном и международном уровне. Будет приглашено большое количество гостей», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Святынями XX Волжского крестного хода станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Шествие начнётся от истока Волги в 13:30. Волжский Крестный ход пройдёт по территории 24 муниципальных образований Тверской области. 4 июня участники прибудут в Нило-Столобенскую пустынь, 5 июня — в Житенный монастырь в Осташкове. Маршрут также пройдёт по Селижаровскому, Пеновскому, Андреапольскому, Торопецкому, Западнодвинскому, Жарковскому, Нелидовскому, Бельскому, Оленинскому, Торжокскому, Кувшиновскому, Ржевскому, Зубцовскому, Бежецкому, Максатихинскому, Удомельскому, Калининскому, Конаковскому, Кимрскому, Кашинскому, Калязинскому районам, Твери, Старице. Кроме того, участники хода побывают в Дубне Московской области.

Традиционно завершающим мероприятием хода становится фестиваль светской и духовной музыки в Калязине, который в этом году пройдёт 30 июня и объединит исполнителей из разных регионов.

В преддверии события при поддержке Правительства Тверской области выпущено подарочное издание Тверской митрополии «Большой Волжский Крестный ход. 20 лет». В книге собраны дневники, заметки и фотографии участников шествия разных лет. Издание будет распространяться во время XX Волжского Крестного хода.

На заседании Правительства Тверской области 17 мая утверждён состав рабочей группы по оказанию содействия Тверской митрополии в проведении Волжского Крестного хода. В неё вошли члены Правительства региона, представители духовенства, руководители ряда муниципальных образований, органов правопорядка, благотворительных фондов и другие. Рабочая группа будет решать вопросы организации полевой кухни в день начала крестного хода, концертной программы, оформления сценической площадки, организации доставки представителей общественности до места начала Крестного хода.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году приурочены конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях. Знаковым датам будут посвящены обучающий семинар для учителей истории и краеведения Твери и области, показ моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Эпоха», «Княжество Тверское».

В марте в региональной столице прошёл семинар «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья» с участием известных российских учёных. Ряд вопросов был связан с историей Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. В настоящее время идёт воссоздание святыни. Открытие и освящение собора планируется приурочить к 700-летию подвига святого.

В конце апреля-мае стартовал образовательный проект «Душа России – княжество Тверское», открылась выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, посвящённая 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Жизнь и подвиги святых стали одним из тематических направлений регионального медиафестиваля «Моряна». Также в мае состоялся реконструкторский турнир памяти Михаила Тверского «Тверская застава», а также презентация альманаха «Михаил Тверской». В отрасли образования стартовал региональный проект «Душа России – княжество Тверское».

Кроме того, в Тверской области разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвящённый жизни и подвигу Михаила Тверского. В мае для федеральных туроператоров провели инфотур по этому направлению.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря.

Пресс-служба Правительства Тверской области