Ржевский краностроительный завод планирует погасить задолженность по зарплате и продолжить работу

Ситуацию на Ржевском краностроительном

заводе (РКЗ) предполагается решить при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», который

привлечён региональным Правительством. В настоящее время завод

находится в сложном финансовом положении: сотрудникам не выплачивают

зарплату, накопилась задолженность по налогам и другим отчислениям.

Ключевая роль в создании условий для нового производства

принадлежит губернатору Игорю Рудене, который поставил задачу

исправить ситуацию на заводе и привлечь инвестора. Было проведено

несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договоренность о

решении вопроса.

Между Ржевским краностроительным заводом и ООО «НТС-Лидер»

подписано соглашение о взаимодействии. Идут переговоры о покупке

земельных участков на территории завода, части строений и другого

имущества, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию

на базе предприятия нового производства.

Вырученные средства будут направлены РКЗ на погашение

задолженности по заработной плате и части задолженности по обязательным

платежам. В дальнейшем завод планирует продолжить работу по своему

профилю, а также освоить выпуск новых видов продукции.

Планы ООО «НТС-Лидер» — запустить на территории РКЗ

современное предприятие по производству электросварных труб различного

назначения, в частности, для использования в нефтегазодобывающей

промышленности, машиностроении, строительстве и ЖКХ. Ожидается, что

объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей.