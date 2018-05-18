Ржевский краностроительный завод планирует погасить задолженность по зарплате и продолжить работу

Ситуацию на Ржевском краностроительном
заводе (РКЗ) предполагается решить при участии инвестора ООО «НТС-Лидер», который
привлечён региональным Правительством. В настоящее время завод
находится в сложном финансовом положении: сотрудникам не выплачивают
зарплату, накопилась задолженность по налогам и другим отчислениям.
Ключевая роль в создании условий для нового производства
принадлежит губернатору Игорю Рудене, который поставил задачу
исправить ситуацию на заводе и привлечь инвестора. Было проведено
несколько рабочих совещаний, на которых достигнута договоренность о
решении вопроса.
Между Ржевским краностроительным заводом и ООО «НТС-Лидер»
подписано соглашение о взаимодействии. Идут переговоры о покупке
земельных участков на территории завода, части строений и другого
имущества, которое необходимо для реализации инвестпроекта по открытию
на базе предприятия нового производства.
Вырученные средства будут направлены РКЗ на погашение
задолженности по заработной плате и части задолженности по обязательным
платежам. В дальнейшем завод планирует продолжить работу по своему
профилю, а также освоить выпуск новых видов продукции.
Планы ООО «НТС-Лидер» — запустить на территории РКЗ
современное предприятие по производству электросварных труб различного
назначения, в частности, для использования в нефтегазодобывающей
промышленности, машиностроении, строительстве и ЖКХ. Ожидается, что
объём инвестиций составит порядка 2,8 млрд рублей.