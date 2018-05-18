Игорь Руденя сохранил позиции в топ-10 губернаторского медиарейтинга в сфере ЖКХ

Апрельский рейтинг глав российских регионов в сфере ЖКХ опубликован в среду, 30 мая на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия». По итогам месяца губернатор Тверской области Игорь Руденя сохранил высокую позицию, заняв 7 место в топ-10 списка.

По экспертным оценкам, результат объясняется медийным откликом на работу губернатора по ключевым направлениям повестки в сфере ЖКХ. В частности, в апреле было заявлено о дополнительном финансировании мероприятий по газификации в семи районах Тверской области в 2018 году.

Высокий медиаиндекс Игоря Рудени также обусловлен стабильным прохождением отопительного сезона в регионе на фоне последовательной политики по консолидации в Тверской области муниципальных коммунальных активов в сфере тепло-, электро- и водоснабжения.

Член постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Тверской городской Думы Сергей Денисов отметил, что коммунальные службы и ведомства, ответственные за отопительный сезон, работали слаженно, что позволило избежать серьезных проблем в этот период.

«Прошедший отопительный сезон подтвердил правильность и важность консолидации коммунальных активов. В этой сфере должен быть один хозяин, который обеспечит порядок и стабильную работу всех систем», – считает Сергей Денисов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

Павел Голованов