Юлия Давыдова: «Летние лагеря Кашинского района готовы безопасно и содержательно работать с детьми»

Юлия Давыдова, руководитель отдела образования администрации Кашинского района прокомментировала итоги заседания Правительства Тверской области, на котором 29 мая обсудили готовность региона к летней оздоровительной кампании детей и подростков. По ее словам, летние лагеря в муниципалитете готовы принять детей с учетом приоритетных требований к безопасности и содержанию программ отдыха.

«В районе подготовлены к работе 12 летних лагерей, в том числе, один загородный. Планируется, что они примут порядка 900 детей, - сказала Юлия Давыдова. – Загородный лагерь «Сосновый» подготовлен с учетом всех требований по пожарной безопасности, видеонаблюдению, качеству питания. В одном из корпусов на средства областного и муниципального бюджетов выполнена замена окон».

«В работе лагеря учтены требования по тематическому наполнению отдыха детей, о важности которого говорил губернатор, – добавила Юлия Давыдова. – Программа смен совмещает спортивно-оздоровительную составляющую и мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, привитию патриотических ценностей».

В консолидированном бюджете Тверской области на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 млн рублей. Ожидается, что всего летним отдыхом в регионе будет охвачено более 82 тысяч детей.

Запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Губернатор Игорь Руденя акцентировал – летний отдых детей должен быть содержательным, а мероприятия – соответствовать Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. Это встречи с интересными людьми, показ классических кинофильмов, поездки по достопримечательностям региона и другие.