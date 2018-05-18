Марина Стогова: «Школа должна воспитывать и в летнее время»

Директор Ново-Ямской школы имени адмирала Ф.С. Октябрьского Старицкого района Марина Стогова отметила, что при организации летнего отдыха особый акцент сделан на духовно-нравственную составляющую и физическое воспитание детей.

«У нас налажено тесное взаимодействие с библиотеками, Домом культуры, Домом детского творчества. При их поддержке для ребят из летнего пришкольного лагеря проводятся интересные мероприятия. Дети узнают новое о родной земле, ее людях, учатся ценить наследие и традиции своего края», – рассказала Марина Стогова, комментируя итоги заседания Правительства Тверской области, которое прошло 29 мая.

Директор Ново-Ямской школы добавила, что, несмотря на проведение для ЕГЭ, удалось найти решение для полноценной работы пришкольного лагеря и в первую, и во вторую смену. Каждая из них примет по 120 ребят, в том числе будущих первоклассников. Кроме того, для десятиклассников организован пришкольный летний лагерь экологической направленности, который направлен на формирование у подростков бережного отношения к природе».

Напомним, организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала основным вопросом заседания Правительства Тверской области, которое 29 мая провел Губернатор Игорь Руденя

«Ключевым аспектом организации летнего отдыха является его содержательная часть. Во всех лагерях должны проводиться мероприятия, направленные на реализацию Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Всего в регионе запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Для работы в лагерях с дневным пребыванием планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях – около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля.

В консолидированном бюджете Тверской области на организацию летней оздоровительной кампании предусмотрено 674,6 млн. рублей. Ожидается, что летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей региона.