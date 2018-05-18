Более 12 тысяч детей Тверской области поправят здоровье в санаториях в 2018 году

Более 315,6 млн рублей выделено в 2018 году в Тверской области на оздоровление детей, в том числе в летний период. Вопрос вошёл в повестку заседания регионального Правительства 29 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Летняя оздоровительная кампания – действенный и очень эффективный механизм. В рамках неё могут проходить мероприятия по воспитанию детей, образованию, физической подготовке, реабилитация для тех, кто в этом нуждается», – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания представителям СМИ.

В 2018 году оздоровление детей организовано на базе 12 санаторных организаций Тверской области – шести учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения региона и шести санаториев иных форм собственности. Областные средства в объёме 194,9 млн рублей выделяются на содержание ведомственных санаториев, 120,6 млн рублей – на закупку путёвок для оздоровления детей в других учреждениях.

Предполагается, что в 2018 году в санаториях области поправят здоровье 12024 ребёнка.

Проведены мероприятия по обеспечению медицинского сопровождения в организациях летнего отдыха детей. С участием специалистов Роспотребнадзора, врачей- инфекционистов и других медиков организован инструктаж медработников, выезжающих в загородные лагеря.

Также сформирован перечень больниц, за которыми в летний период будут закреплены загородные лагеря. Учреждения, расположенные на территории Калининского района, закреплены за детскими больницами Твери, организации других территорий – за центральными районными больницами.

Всего летней оздоровительной кампанией в Тверской области в 2018 году будут охвачены более 82 тысяч детей и подростков. В консолидированном бюджете Тверской области по этому направлению предусмотрено 674,6 млн рублей.

Главные задачи, поставленные Губернатором Игорем Руденей – обеспечение безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления: организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала.

Всего в летний сезон 2018 года в Тверской области запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Ведется работа по кадровому обеспечению летней кампании. Для работы в лагерях с дневным пребыванием планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях – около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля. Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, УМВД.

В Год добровольца, объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным, особое внимание будет уделено волонтёрским проектам. В лагерях запланированы благотворительный проект «Дорогою добра», «Уроки милосердия», а также лагерь «Юный спасатель», проекты «Зарядка с чемпионом», «Академия леса», «Мой отчий край», «День дворового спорта», Экологическая школа и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области