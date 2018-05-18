Из бюджета Тверской области более 56,7 млн рублей направят на закупку жилых модулей, мебели и оборудования для 28 ФАПов

Более 56,7 млн рублей направят на обустройство 28 фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут установлены в Тверской области в 2018 году за счет средств федерального бюджета. Решение принято на заседании регионального Правительства 29 мая, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным.

«На территории тверского региона дополнительно будут размещены 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Территории их размещения утверждаются в согласовании с главами муниципальных образований. В среднем нагрузка на каждый ФАП составит от 300 до 600 человек, которые проживают в зоне установки пункта», – прокомментировал это решение Игорь Руденя представителям региональных СМИ.

Областные средства направят на закупку жилых модулей, мебели и оборудования для 28 ФАПов. Сами конструкции приобретут за счёт средств федерального бюджета. На эти цели Федерация направила Тверской области 60,8 млн рублей. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающих к учреждениям территорий.

Как подчеркнул Губернатор, нужно создать комфортные условия для посетителей, в частности обустроить рядом с пунктами детские площадки, места для стоянки велосипедов, колясок и др.

Всего в 2018 году в муниципальных образованиях Тверской области планируется установить 50 фельдшерско-акушерских пунктов.

На заседании Правительства региона также принято решение о выделении дополнительно из областного бюджета 153,9 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами вновь выявленных пациентов. Средства направят на приобретение медикаментов для 4165 граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, и 3-х пациентов, страдающих редкими орфанными заболеваниями.

Кроме того, 1,3 млн рублей выделено на проведение ремонтных работ в родильном отделении Вышневолоцкой центральной районной больницы. Планируется отремонтировать потолки первого этажа, заменить двери на первом и втором этажах здания.

На заседании также одобрено увеличение на 135,5 млн рублей финансирования государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2018 год за счёт поступления средств из федерального бюджета.

Региону дополнительно выделено свыше 57,5 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи, 78 млн рублей – на внедрение информационных систем в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Пресс-служба Правительства Тверской области