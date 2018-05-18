Торжок и Осташков Тверской области получат федеральные средства на создание комфортной городской среды

Торжок и Осташковский городской округ вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти города получат федеральные средства на реализацию проектов по благоустройству. Всего из 455 заявок, присланных из 82 субъектов РФ, отобрано 80 лучших проектов из 44 регионов.

В целом на проекты в сфере благоустройства малых городов и исторических поселений в 2018 году Правительство России направит 5 млрд рублей. Это решение озвучил Президент РФ Владимир Путин на форуме малых городов и исторических поселений в январе, участие в котором приняли главы муниципалитетов Верхневолжья.

«Комфортная городская среда — это лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», — считает Игорь Руденя.

Торжок стал одним из 19 победителей в категории «Исторические поселения» и получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха.

Осташковский городской округ — в числе лучших в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». Муниципалитету будет предоставлено до 55 млн рублей на создание бульвара на улицеЕвстафьевская.

Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация по объектам благоустройства, практическая реализация проектов намечена на 2019 год.

Справочно: Тверская область принимает участие в приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году субсидии по этому направлению из регионального и федерального бюджетов в размере более 338,7 млн рублей получат 42 муниципалитета Верхневолжья. Планируется благоустроить 80 дворов, 50 общественных территорий.

Впервые в этом году в 11 городах с населением свыше 20 тысяч человек — Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково — прошло рейтинговое голосование по проектам формирования комфортной городской среды. В нём приняли участие более 26 тысяч жителей региона. На остальных территориях объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе с учётом мнения граждан.

По третьему направлению программы – благоустройство парков – в текущем году субсидии в объёме 9,7 млн рублей получат 10 муниципальных образований. Это Андреаполь, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица, Сандово, Ржев, ЗАТО Озёрный, посёлок Красномайский Вышневолоцкого района.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Ожидается, что в ближайшие три года её общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области