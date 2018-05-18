С заботой о своем здоровье: пройдите бесплатную диспансеризацию.

Многие годы медицинской практики показывают, что популярное изречение

«Болезнь легче предупредить, чем лечить» имеет немало оснований. На

сегодняшний день, когда высокий ритм жизни захватил человечество,

фиксируется рост количества неинфекционных хронических заболеваний,

поэтому очень важно своевременно проходить диспансеризацию. Согласно

специализированному медицинскому словарю, этот термин обозначает

определенную систему лечебно-профилактической работы в медицинских

учреждениях. Такая деятельность регламентируется нормативными

документами, которые устанавливают объем медицинских консультаций и

исследований, а также сроки их проведения. К сожалению, большинство

людей по разнообразным причинам пропускают это важное мероприятие, а

зря, ведь ранняя диагностика позволяет успешно лечить заболевания,

принимать профилактические меры против их развития и, что немаловажно,

формировать у граждан правильное отношение к здоровью.

Необходимое обследование проводится в два этапа. Первый включает в себя

выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, таких как

сахарный диабет, болезни легких, онкологические и сердечно-сосудистые

патологии. Если по итогам прохождения первого этапа выявлено подозрение

на наличие хронических заболеваний, то назначается второй этап

диспансеризации, предполагающий проведение дополнительных

исследований для уточнения диагноза и осмотр узкопрофильными

специалистами.

Диспансеризация проводится один раз в три года бесплатно по полису ОМС

в поликлинике по месту жительства (прикрепления) в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

26.10.2017 №869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения». Целью профилактических

мероприятий является своевременное обнаружение патологических

состояний и сохранение высоких показателей уровня здоровья нации.

Уважаемые застрахованные! При отказе медицинской организацией в

оказании бесплатной медицинской помощи, включенной в Территориальную

программу, а также при взыскании денежных средств за оказанные услуги,

пожалуйста, без промедления обратитесь в Вашу страховую организацию.