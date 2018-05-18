Александр Бутузов: «Представители общественности проверят все загородные лагеря»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов заверил, что практика общественного контроля летних лагерей будет продолжена в 2018 году.

«В прошлом году мы провели выезды почти во все лагеря. Все наши замечания были учтены, в рабочем порядке вместе с министерством образования Тверской области недочеты были устранены. В этом году продолжим такую практику силами Общественной палаты и общественного совета при министерстве образования. Думаю, мы сможем обеспечить контроль всех загородных лагерей».

Губернатор Игорь Руденя отметил, что совершать контрольные выезды необходимо на протяжении всех четырех летних смен. Он также дал поручение: включать посещение летних лагерей в программы его рабочих поездок в муниципальные образования региона.

Напомним, организация в Тверской области отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период стала первым вопросом на заседании правительства Тверской области, которое 29 мая провел губернатор Игорь Руденя.

В консолидированном бюджете Тверской области на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 млн. рублей. Летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей. Всего в 2018 году в регионе запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

«Главная задача – обеспечение безопасности. Это организация охраны и антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала», – отметил Игорь Руденя на заседании регионального правительства.