Татьяна Слесарева: «Достойная организация летнего отдыха детей в Тверской области – это задача государственной важности»

Директор МОУ многопрофильная гимназия №12 города Твери, член Общественной палаты города Твери Татьяна Слесарева прокомментировала заседание Правительства Тверской области, на котором 29 мая рассматривалось проведение летней оздоровительной кампании-2018

«Как руководитель образовательного учреждения могу сказать, что организация летнего отдыха детей – очень серьезный, стратегически важный вопрос. Радует, что эта тема всесторонне обсуждалась на самом высоком региональном уровне и что Правительство Тверской области уделяет этому повышенное внимание, – считает Татьяна Слесарева. – Сегодня в загородном оздоровительном лагере могут отдохнуть дети с ограниченными возможностями, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, хорошо, что есть и специальные спортивные смены».

Татьяна Слесарева рассказала, что в многопрофильной гимназии №12, как и во многих других образовательных учреждениях Твери, в первый летний месяц будет работать лагерь с дневным пребыванием детей. Для школьников запланирована обширная программа – это посещение культурных и развлекательных мероприятий, бассейна, библиотек и т.д.

Напомним, в консолидированном бюджете Тверской области в этом году на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 миллиона рублей. Это почти на 32 миллиона больше, чем в 2017 году.

«Планируется, что летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей. Главная задача – обеспечение безопасности. Это организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание нужно уделить организации перевозок детей и отдыху на воде. Губернатор также напомнил, что заниматься летним отдыхом детей имеют право только организации, внесённые в реестр Министерства образования Тверской области.

Предполагается, что в летний сезон 2018 года в регионе будет работать 23 загородных оздоровительных лагеря, 531 лагерь с дневным пребыванием, 64 лагеря труда и отдыха, 29 палаточных лагерей. Пройдут многодневные походы с участием 6600 детей и подростков. Кроме того, более 12 тысяч человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Губернатор сделал особый акцент на том, что летний отдых детей должен быть содержательным, а мероприятия – соответствовать Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. В Год добровольца, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, особое внимание планируется уделять волонтёрским проектам.