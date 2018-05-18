Игорь Лельчицкий: «Тверской области нужен Региональный вожатский отряд для студентов»

Директор Института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ Игорь Лельчицкий прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором была оценена готовность региона к летней оздоровительной кампании детей и подростков. По его словам, особого внимания в этой сфере требует вопрос качественной подготовки вожатых для летних лагерей.

«Летние лагеря – это уникальное воспитательное пространство, где решаются принципиальные содержательные задачи. Здесь многое зависит от качества вожатских кадров, – сказал Игорь Лельчицкий. – Начиная с 2017 года, в учебный план нашего института включена специальная дисциплина, которая готовит студентов для работы вожатыми».

«Мы предложили губернатору расширить эту работу в Тверской области, создав Региональный вожатский отряд, – добавил эксперт. – Он мог бы стать площадкой для студентов вузов, педагогических колледжей, где реализуется единая концепция подготовки вожатых».

«Также губернатор положительно оценил нашу инициативу по возрождению инструктивных лагерей для студентов, – заключил Игорь Лельчицкий. – Это двух- или трехдневная практика «с погружением» на базе летнего лагеря. Такая форма работы доказала свою эффективность в недалеком прошлом. Сегодня она также отвечает задачам интерактивной деятельностной подготовки вожатых».

В Тверской области для работы в лагерях с дневным пребыванием во время летней оздоровительной кампании планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях – около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля. Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, УМВД.

Губернатор Игорь Руденя акцентировал – летний отдых детей должен быть содержательным, а мероприятия – соответствовать Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. Это встречи с интересными людьми, показ классических кинофильмов, поездки по достопримечательностям региона и другие.

Ожидается, что всего летним отдыхом в регионе будет охвачено более 82 тысяч детей.

Запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

В консолидированном бюджете Тверской области на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 млн рублей.