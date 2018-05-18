Варвара Говорова: «Планетарий готов летом принять ребят из загородных лагерей»

По итогам заседания Правительства Тверской области директор Дворца творчества детей и молодежи (ДТДМ) отметила, что учреждение поддерживает предложение губернатора Игоря Рудени об организации поездок ребят из загородных лагерей области в планетарий ДТДМ.

«Мы всегда активно работаем в летний период, – сказала в интервью журналистам директор Дворца. – В этом году только для пришкольных лагерей уже подготовлено свыше 140 различных мероприятий, в которых задействовано свыше трехсот сотрудников и воспитанников нашего учреждения. Это спектакли, мастер-классы, творческие мастерские и площадки. Также мы работаем с загородными лагерями. Мы формируем свои программы в зависимости от пожеланий педагогов, возраста ребят, тематики смен. Все мероприятия направлены на духовно-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения».

Организация в Тверской области отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период стала главным вопросом на заседании Правительства Тверской области, которое 29 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

Глава региона акцентировал – летний отдых детей должен быть содержательным, а мероприятия – соответствовать Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области.

На заседании Игорь Руденя предложил включить в план мероприятий летней оздоровительной кампании посещение воспитанниками загородных лагерей планетария Дворца творчества детей и молодежи Твери.

«Планетарий Дворца хорошо оборудован, там реализуются интересные программы. Для ребятишек его посещение будет большим подспорьем в практическом изучении астрономии», – сказал губернатор.

В консолидированном бюджете Тверской области на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 млн рублей.

Всего в летний сезон 2018 года в регионе запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Ожидается, что всего летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей Тверской области.