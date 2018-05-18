В Тверской области создано государственное предприятие для консолидации коммунальных активов региона

На территории Верхневолжья создано государственное унитарное предприятие «Коммунальные системы Тверской области», на базе которого будут консолидированы активы систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Соответствующее распоряжение принято 29 мая на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы последовательно идём по пути консолидации коммунальных активов. Объекты ЖКХ, которые сегодня являются ключевыми — так называемая критическая инфраструктура, должны перейти в областную или муниципальную собственность. Созданное государственное унитарное предприятие должно своевременно осуществлять подготовку к зиме, рационально использовать средства, которые выделяются на модернизацию, обновление активов», — обозначил Игорь Руденя.

В 2018 году на модернизацию и капремонт объектов теплоэнергетики муниципалитетам Тверской области из регионального бюджета будет направлено более 167 млн рублей.

Новое учреждение «Коммунальные системы Тверской области» призвано обеспечить эффективное использование государственного имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, стабильную работу предприятий, обслуживающих объекты критической инфраструктуры, упорядочить систему расчётов с ресурсоснабжающими организациями.

Координировать деятельность ГУП «Коммунальные системы Тверской области» будет региональное Министерство строительства и ЖКХ.

Работа по консолидации коммунальных активов начата по инициативе Игоря Рудени. В 2018 году под контроль региона перешла компания «Тверь Водоканал», на базе которой планируется осуществить реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Твери и крупных городов Верхневолжья.

Кроме того, совместно с Законодательным Собранием области и Ассоциацией муниципальных образований продолжается работа по передаче полномочий по теплоснабжению от сельских поселений на уровень районов в целях обеспечения качественных и доступных услуг населению, улучшения теплоснабжения объектов социальной сферы и экономики, снижения числа аварий и потерь в сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области