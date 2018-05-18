5900 вакансий создано на предприятиях Тверской области для трудоустройства подростков во время летних каникул

В Тверской области практические навыки на предприятиях региона смогут получить 5900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из них 1000 – находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вопрос занятости ребят в летний период обсуждался на заседании областного Правительства 29 мая, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Очень важно воспитывать у детей уважение к труду. У молодёжи должно быть представление о том, как работает экономика, предприятия. Подросток, который хочет трудиться в летние каникулы, заработать свои первые деньги, должен иметь такую возможность», – отметил Игорь Руденя.

Из 5900 рабочих мест, на которых могут трудоустроиться подростки, 1173 созданы на предприятиях внебюджетной сферы – на 154 больше, чем в прошлом году. Всего в 2018-м оказать поддержку в трудоустройстве подростков готовы 122 внебюджетные организации (в 2017-м было 83), 231 – бюджетной сферы.

На финансирование мероприятий по организации занятости ребят в летний период из областного бюджета выделяется 4 млн рублей, муниципальных – 7,5 млн рублей, средства работодателей составят 7,5 млн рублей.

Всего летней оздоровительной кампанией в Тверской области в 2018 году будут охвачены более 82 тысяч детей и подростков. В консолидированном бюджете Тверской области по этому направлению предусмотрено 674,6 млн рублей.

Главные задачи, поставленные Губернатором Игорем Руденей – обеспечение безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления: организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала.

Всего в летний сезон 2018 года в Тверской области запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Ведется работа по кадровому обеспечению летней кампании. Для работы в лагерях с дневным пребыванием планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях – около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля. Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, УМВД.

В Год добровольца, объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным, особое внимание будет уделено волонтёрским проектам. В лагерях запланированы благотворительный проект «Дорогою добра», «Уроки милосердия», а также лагерь «Юный спасатель», проекты «Зарядка с чемпионом», «Академия леса», «Мой отчий край», «День дворового спорта», Экологическая школа и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области