В Тверской области идёт подготовка к открытию детского технопарка «Кванториум»

Подготовку к открытию детского технопарка «Кванториум» обсудили 29 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Принято решение разместить учреждение в центре Твери по адресу Студенческий переулок, дом 28. Курировать работу «Кванториума» будет областной центр юных техников.

Инновационные площадки для развития технического творчества у детей создаются в регионах по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«В настоящее время для создания «Кванториума» в Тверской области Правительством РФ выделено порядка 70 млн рублей. У нас есть технологический партнёр — Тверской вагоностроительный завод, выделено помещение. Надеемся, что до конца года многое будет сделано для реализации проекта», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания регионального Правительства.

Совместно с ТВЗ разработан дизайн-проект интерьера помещений и проектно-сметная документация «Кванториума». Кроме средств федерального бюджета, на открытие технопарка предусмотрено региональное софинансирование в размере 15,7 млн рублей.

Работа «Кванториума» будет направлена на формирование у ребят изобретательского, креативного мышления, а в конечном итоге — привлечение в экономику региона квалифицированных специалистов в инженерно-технической сфере. Планируется, что по 6 базовым программам в учреждении будут заниматься до 800 детей, по краткосрочным — 3200 детей ежегодно, а в мероприятиях будут принимать участие до 4 тысяч человек.

Основные направления — Аэроквантум, IT-квантум, Робоквантум (промышленная робототехника), промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). В технопарке «Кванториум» также предполагается создать шахматную комнату, медиатеку, робокафе, интерактивный научный музей, коворкинг. Кроме того, на площадке планируется проводить тематические конференции, форумы, олимпиады, а также повышение квалификации педагогов.

Технопарк будет тесно взаимодействовать с ведущими промышленными предприятиями, высшими и профессиональными учебными организациями Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области