В Тверской области обеспечат летний отдых для 9400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В Тверской области в 2018 году будет организован летний отдых для 9400 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вопрос обсуждался на заседанииПравительства Тверской области 29 мая под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В летний период особого внимания требуют дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящие на различных видах учёта. У нас организована для этого вся необходимая инфраструктура. Нужно быть особенно внимательными к таким лагерям. Там должен быть соответствующий персонал, создана атмосфера, которая позволит детям отдохнуть и восстановиться», – сказал Игорь Руденя.

Ребятам этой категории предоставляются бесплатные путёвки в загородные оздоровительные лагеря или полностью оплачивается пребывание в пришкольных, профильных, трудовых лагерях и многодневных походах. В 2018 году на эти цели из областного бюджета направят 35,5 млн рублей.

В 2018-м, по сравнению с прошлым годом, увеличен охват таких детей отдыхом в загородных лагерях. Всего здесь побывают 1148 ребят в трудной жизненной ситуации. В пришкольных, а также лагерях труда и отдыха отдохнут 7308 человек, 944 ребенка отправятся в многодневные походы.

Всего летней оздоровительной кампанией в Тверской области в 2018 году будут охвачены более 82 тысяч детей и подростков. В консолидированном бюджете Тверской области по этому направлению предусмотрено 674,6 млн рублей.

Главные задачи, поставленные Губернатором Игорем Руденей – обеспечение безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления: организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала.

Всего в летний сезон 2018 года в Тверской области запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Ведется работа по кадровому обеспечению летней кампании. Для работы в лагерях с дневным пребыванием планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях – около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля. Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, УМВД.

В Год добровольца, объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным, особое внимание будет уделено волонтёрским проектам. В лагерях запланированы благотворительный проект «Дорогою добра», «Уроки милосердия», а также лагерь «Юный спасатель», проекты «Зарядка с чемпионом», «Академия леса», «Мой отчий край», «День дворового спорта», Экологическая школа и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области