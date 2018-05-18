В Тверской области более 82 тысяч детей и подростков будут охвачены отдыхом и оздоровлением в летний период

Организация в Тверской области отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период стала главным вопросом на заседании Правительства Тверской области, которое 29 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

В консолидированном бюджете Тверской области на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 млн рублей.

«Планируется, что летним отдыхом будет охвачено более 82 тысяч детей. Главная задача – обеспечение безопасности. Это организация охраны и антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, проведение санитарных мероприятий, качественное питание, проверка и подготовка персонала», – отметил Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, особое внимание должно быть уделено организации перевозок детей и отдыха на воде. Глава региона также напомнил, что заниматься летним отдыхом детей имеют право только организации, внесённые в реестр Министерства образования Тверской области. Отдых детей должен быть организован в соответствии с установленными нормативами.

Всего в летний сезон 2018 года в Тверской области запланирована работа 23 загородных оздоровительных лагерей, 531 – с дневным пребыванием, 64 лагерей труда и отдыха, 29 палаточных, также пройдут многодневные походы, в которых побывают около 6600 детей и подростков. Кроме того, свыше 12000 человек смогут поправить здоровье в санаториях.

Ведется работа по кадровому обеспечению летней кампании. Для работы в лагерях с дневным пребыванием планируется привлечь около 3500 педагогических и около 400 медицинских работников, в загородных оздоровительных лагерях – около 500 педагогических и 75 медицинских работников. Корпус вожатых комплектуется студентами педагогического и психологического профиля. Все специалисты проходят обучение, профосмотры, проверки со стороны Роспотребнадзора, Минздрава, УМВД.

Губернатор акцентировал – летний отдых детей должен быть содержательным, а мероприятия - соответствовать Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. Это встречи с интересными людьми, показ классических кинофильмов, поездки по достопримечательностям региона и другие.

В Год добровольца, объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным, особое внимание будут уделено волонтёрским проектам. В лагерях запланированы благотворительный проект «Дорогою добра», «Уроки милосердия», а также лагерь «Юный спасатель», проекты «Зарядка с чемпионом», «Академия леса», «Мой отчий край», «День дворового спорта», Экологическая школа и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области