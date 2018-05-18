XX Волжский Крестный ход, посвящённый 700-летию подвига Михаила Тверского, пройдёт в 24 городах и районах Тверской области

2 июня в Тверской области начнётся XX Волжский Крестный ход, который в этом году будет посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. В течение месяца участники хода посетят 24 муниципальных образования Верхневолжья.

«Мероприятие знаковое и оно должно пройти на высоком уровне. Это важно для духовно-нравственного воспитания молодёжи, сохранения нашей истории, культурного наследия. Важно, чтобы событие привлекло в Тверскую область как можно больше людей, чтобы они узнали об истории края, наших достопримечательностях и святынях», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Традиционно в крестном ходе примут участие духовенство, православные верующие, гости региона. Святынями XX Волжского крестного хода станут ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев

Торжественное открытие крестного хода состоится 2 июня на истоке Волги в деревне Волговерховье Осташковского района, где пройдут Божественная Литургия, малое водоосвящение, концерт.

4 июня крестный ход прибудет в Нило-Столобенскую пустынь, 5 июня сделает остановку у Житенного монастыря в Осташкове. Маршрут также будет проходить по Селижаровскому, Пеновскому, Андреапольскому, Торопецкому, Западнодвинскому, Жарковскому, Нелидовскому, Бельскому, Оленинскому, Торжокскому, Кувшиновскому, Ржевскому, Зубцовскому, Бежецкому, Максатихинскому, Удомельскому, Калининскому, Конаковскому, Кимрскому, Кашинскому, Калязинскому районам, Твери, Старице. Кроме того, участники хода побывают в Дубне Московской области.

XX Волжский Крестный ход завершится 30 июня в Калязине. В этот день здесь пройдут торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки.

На заседании Правительства Тверской области 17 мая утверждён состав рабочей группы по оказанию содействия Тверской митрополии в проведении Волжского Крестного хода. В неё вошли члены Правительства региона, представители духовенства, руководители ряда муниципальных образований, органов правопорядка, благотворительных фондов и другие. Рабочая группа будет решать вопросы организации полевой кухни в день начала крестного хода, концертной программы, оформления сценической площадки, организации доставки представителей общественности до места начала Крестного хода.

К 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году приурочены конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях. Знаковым датам будут посвящены обучающий семинар для учителей истории и краеведения Твери и области, показ моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Эпоха», «Княжество Тверское».

В марте в региональной столице прошёл семинар «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья» с участием известных российских учёных. Ряд вопросов был связан с историей Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. В настоящее время идёт воссоздание святыни. Открытие и освящение собора планируется приурочить к 700-летию подвига святого.

В конце апреля-мае стартовал образовательный проект «Душа России – княжество Тверское», открылась выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, посвящённая 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Жизнь и подвиги святых стали одним из тематических направлений регионального медиафестиваля «Моряна». Также в мае состоялся реконструкторский турнир памяти Михаила Тверского «Тверская застава», а также презентация альманаха «Михаил Тверской». В отрасли образования стартовал региональный проект «Душа России – княжество Тверское».

Кроме того, в Тверской области разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвящённый жизни и подвигу Михаила Тверского. В мае для федеральных туроператоров провели инфотур по этому направлению.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря.

Пресс-служба Правительства Тверской области