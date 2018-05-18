В Тверской области прошли первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018

28 мая более 770 выпускников Тверской области сдали первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 — географию и информатику. Для проведения экзаменов было задействовано 17 пунктов, процесс прошёл в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

Улучшение условий для проведения итоговой аттестации обучающихся в муниципальных образованиях Верхневолжья — задача, которую поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Во всех районах должна быть возможность сдавать ЕГЭ. Маршрутизацию школьников нужно организовать так, чтобы обеспечить всем детям комфортные условия для прохождения экзаменов», — считает глава региона.

Основной период ЕГЭ 2018 года продлится до 20 июня, с 21 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Всего заявления на сдачу ЕГЭ в Тверской области подали 6 515 человек, из них 5 916 – выпускники текущего года.

Ход экзаменов контролируют федеральные инспекторы, специалисты Министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели, в том числе представители Российского союза молодёжи. Во всех аудиториях организовано онлайн-видеонаблюдение.

В этом году во всех пунктах проведения ЕГЭ на территории Тверской области будут использовать технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях и сканирования бланков ответов в штабах после завершения аттестации. Специальным оборудованием оснащены все пункты, на эти цели из областного бюджета было направлено более 38 млн рублей.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня. Следующий ЕГЭ состоится 30 мая. В этот день 5101 выпускник планируют сдавать экзамен по математике базового уровня.

В Тверской области работает «горячая линия» по вопросам ЕГЭ – (4822) 32-06-19 и ГИА в 9-х классах – (4822) 34-96-08. Также действуют «горячая линия» Рособрнадзора (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ (495) 104-68-38.

Пресс-служба Правительства Тверской области