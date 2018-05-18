Андрей Соловей: «Участие в ПМЭФ свидетельствует о заинтересованности региона в развитии экономики, повышении занятости населения и уровня его благосостояния»

Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода, председатель Тверского регионального отделения Союза Машиностроителей России Андрей Соловей считает, что участие в Петербургском международном экономическом форуме напрямую отражает уровень деловой активности компаний, свидетельствует о заинтересованности регионов в развитии на территориях тех или иных отраслей, повышении занятости населения и уровня его благосостояния.

«Это отчетливо видно на примере Тверской области. Губернатор Игорь Михайлович Руденя в рамках форума подписал ряд соглашений с компаниями и корпорациями», – прокомментировал собеседник итоги ПМЭФ-2018.

«Отмечу, что Трансмашхолдинг, в составе которого работает и наш завод, подписал в Санкт-Петербурге меморандум с Казахстанскими железными дорогами об участии в приватизации завода «Тұлпар-Тальго», специализирующегося на выпуске пассажирских железнодорожных вагонов. Участие в реализации этих планов для нас означает расширение рынка и дополнительные возможности для развития», – рассказал Андрей Соловей.

В первый день форума, 24 мая, глава региона обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

25 мая Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры. Также губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

Губернатор принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Конечно же, Владимир Владимирович сказал о необходимости привлечения иностранных инвестиций в регионы. Президент дал важный сигнал, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, российский гражданин, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура», — обозначил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после пленарного заседания.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».