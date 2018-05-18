Олег Лебедев: «Для Тверской области ПМЭФ-2018 принес не только экономический, но и серьезный социальный эффект»

26 мая завершил свою работу Петербургский международный экономический форум, в котором Тверская область представила свой потенциал и заключила ряд важных соглашений. По мнению председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области Олега Лебедева, итоги участия региона в масштабном форуме заслуживают высокой оценки.

«В этом году Петербургский международный экономический форум был представительным как никогда – в нем участвовали главы крупнейших стран, государственных и коммерческих структур. И очень важно, что Тверская область заявила о себе на столь значимом международном деловом мероприятии, – отметил Олег Лебедев. - Тверские предприятия занимают достойные позиции в полиграфии, производстве оборудования, пищевой промышленности».

По мнению эксперта, форум принес не только экономический, но и ощутимый социальный эффект для региона. Прежде всего, речь идет о соглашениях с «Почта Банком» и Росрыболовством, которые подписал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Реализация достигнутых договорённостей позволит повысить доступность широкого спектра современных качественных банковских услуг для жителей региона, проживающих в отдалённых районах.

Кроме того, новый импульс для дальнейшего развития получит рыболовство, что позволит привлекать на территорию Верхневолжья еще больше любителей рыбной ловли и туристов.

В первый день форума, 24 мая, глава региона обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

25 мая Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры. Также губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

Губернатор принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Конечно же, Владимир Владимирович сказал о необходимости привлечения иностранных инвестиций в регионы. Президент дал важный сигнал, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, российский гражданин, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура», — обозначил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после пленарного заседания.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».