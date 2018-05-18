Александр Тягунов об итогах ПЭМФ: «Способность губернатора договариваться очень полезна для развития региона»

Депутат Законодательного Собрания Тверской области Александр Тягунов, комментируя итоги участия Верхневолжья в ПМЭФ-2018, отметил, что прошедший форум дал старт реализации важных для экономики Тверской области проектов».

Он отметил, что участие в форумах всегда привлекательно для региона. «Есть возможность встретиться и наладить контакты с широким кругом людей, имеющих сходные интересы в значимых для нас сферах. Более того, без участия в подобных мероприятиях невозможно решение ряда вопросов. На форуме были заключены важные соглашения, которые открывают перед регионом новые перспективы. Это соглашения с «Почта Банком», с Росрыболовством», – сказал собеседник.

«Глава Тверской области Игорь Михайлович Руденя – очень контактный человек. Способность губернатора договариваться очень полезна для развития региона. У нас всегда есть что показать и что предложить потенциальным партнерам. Именно благодаря деловым качествам Игоря Михайловича удается привлечь новых партнеров, заинтересовать их нашими предложениями и перейти в формат плодотворного сотрудничества», – добавил Александр Тягунов.

В первый день форума, 24 мая, глава региона обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

25 мая Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры. Также губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

Губернатор принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Конечно же, Владимир Владимирович сказал о необходимости привлечения иностранных инвестиций в регионы. Президент дал важный сигнал, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, российский гражданин, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура», — обозначил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после пленарного заседания.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».