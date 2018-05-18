Андрей Дмитриев: «Участие в ПМЭФ-2018 позволит Тверской области идти в русле мировых и федеральных экономических тенденций»

Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы, управляющий производственной компанией ООО «Пром-Металл» Андрей Дмитриев считает, что Петербургский международный экономический форум поможет тверскому региону повысить конкурентоспособность и уверенно идти по пути дальнейшего социально-экономического развития.

«В этом году форум был более представительным, чем в предыдущие годы, – сказал собеседник. – Участники обсуждали ключевые темы мировой повестки дня – это цифровая экономика, индустрия 4.0, внедрение новых технологий, снятие торговых барьеров между странами, улучшение инвестиционного климата. Данные направления, безусловно, важны для Тверской области. Регионам важно двигаться в русле мировых и федеральных тенденций – это залог успеха. Кроме того, участие в таких крупных деловых мероприятиях зачастую дает не сиюминутный, а серьезный отсроченный эффект, например, в сфере инвестиций».

В первый день Петербургского международного экономического форума, 24 мая, Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории региона и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

25 мая Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры. Также губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

Губернатор принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Конечно же, Владимир Владимирович сказал о необходимости привлечения иностранных инвестиций в регионы. Президент дал важный сигнал, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, российский гражданин, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура», — обозначил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после пленарного заседания.

На стенде Тверской области были представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».