Игорь Руденя: Петербургский международный экономический форум показал, что другие государства уважают Россию

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, настроение и риторика на полях XXII Петербургского международного форума подчеркнули уважение зарубежных участников к экономическим возможностям России. Об этом он сообщил в беседе с журналистами федеральных и региональных СМИ.

«Представители других стран совершенно четко понимают, что с Россией бесполезно говорить с позиции силы, – сказал Игорь Руденя. – Было отмечено, что у нас есть рост экономики, несмотря на санкции. Это признал и Международный валютный фонд, это признали и лидеры государств. Они понимают, что Россия – это страна с сильным независимым характером и очень серьезной волей, которая способна мобилизовать экономику в любых условиях».

«Дорогого стоит предложение президента России Владимира Владимировича Путина к Франции не ориентироваться только на эксклюзивность американской военной поддержки, поскольку Россия тоже может предоставить определенные услуги по коллективной безопасности, – добавил Игорь Руденя. – За этими словами – результат работы и национальной экономики, и команды государственного управления, и граждан всей страны».

В первый день Петербургского международного экономического форума, 24 мая, глава региона обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

25 мая Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры. Также губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

Губернатор принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

На стенде Тверской области были представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора – ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности – ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

Михаил Бородов