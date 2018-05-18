Путеводители по маршруту, посвящённому 700-летию подвига Михаила Тверского, будут представлены в поездах «Сапсан»

В Тверской области выпущен путеводитель по туристическому маршруту, посвящённому 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Брошюры будут распространяться, в том числе в высокоскоростных поездах «Сапсан», которые курсируют от Москвы до Санкт-Петербурга. ОАО «РЖД» выразило готовность поддержать проект в официальном письме на имя Губернатора Игоря Рудени.

Маршрут «Средневековая Тверь» впервые был презентован на XIII международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» в Москве. 10-11 мая в Тверской области состоялся инфотур по этому маршруту для федеральных туроператоров. Гости посетили Старицкий район, Торжок, Тверь, село Городня в Конаковском районе.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря. Игорь Руденя неоднократно отмечал значимость этой даты для Верхневолжья, России и всего православного мира.

«Духовный подвиг Михаила Тверского стал примером служения Отечеству и православной вере. Внимание к вопросам истории важно для сохранения традиций и духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений», — обозначил Игорь Руденя.

В марте в региональной столице прошёл семинар «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья» с участием известных российских учёных. Ряд вопросов был связан с историей Спасо-Преображенского собора, основанного Михаилом Тверским в 1285 году. В настоящее время идёт воссоздание святыни. Открытие и освящение собора планируется приурочить к 700-летию подвига святого.

В конце апреля-мае стартовал образовательный проект «Душа России – княжество Тверское», открылась выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга, посвящённая 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Жизнь и подвиги святых стали одним из тематических направлений регионального медиафестиваля «Моряна». Кроме того, в мае состоялся реконструкторский турнир памяти Михаила Тверского «Тверская застава», а также презентация альманаха «Михаил Тверской».

В течение года в Тверской области пройдут и другие мероприятия в честь знаковой даты: показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Княжество Тверское», «Эпоха», научные конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях, конкурсы детского рисунка.

Пресс-служба Правительства Тверской области