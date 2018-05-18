Игорь Руденя об итогах ПМЭФ: весь спектр внимания сводится к повышению эффективности, развитию региональной экономики

28 мая Губернатор Игорь Руденя на оперативном совещании с членами регионального Правительства подвел итоги участия тверской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге 24 - 26 мая. Руководитель области отметил значимость подписанных соглашений и состоявшихся деловых встреч, прокомментировал пленарное заседание форума, которое провел Президент России Владимир Путин.

«Весь спектр внимания сегодня сводится к повышению эффективности, развитию региональной экономики. Президент в своем выступлении обозначил четыре основных принципа, на которых должно базироваться развитие нашей экономики, первый из которых – все должно быть направлено на улучшение качества жизни наших граждан. Это значит, что мы должны быть государством с активно развивающейся экономикой и устойчивой социальной системой», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что на форуме был проведен ряд важных встреч, подписаны соглашения, ключевые из которых - с ПАО «Почта Банк» об увеличении числа отделений банка на территории Верхневолжья до 180, и с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры, охране биологических ресурсов Тверской области.

«Наша задача – активно заниматься качественным, эффективным использованием природных ресурсов, которые нам достались по наследству, и оставить их будущему поколению», - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Было объявлено, что Тверская область станет одним из пилотных регионов, где в текущем году запустят проект, направленный на обеспечение прямой связи с потребителями, сокращение времени отключения электричества во время аварий, повышение качества электроснабжения.

На ПМЭФ-2018 работал стенд Тверской области, на котором были представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Пресс-служба Правительства Тверской области