В Тверской области откроют памятник Герою России Владимиру Елизарову

28 мая в Твери состоится открытие памятника первому Герою России на тверской земле, вагоностроителю Владимиру Елизарову, который долгое время служил в пограничных войсках. Торжественная церемония, приуроченная к Дню пограничника, начнется в 11:00 в сквере на площади Конституции.

«Надежная охрана границ Отечества – это ответственная задача, залогом успешного решения которой являются высокий профессионализм, бдительность и ответственность воинов-пограничников. Сегодняшняя непростая международная ситуация предъявляет безопасности наших границ особые требования. Пусть вековые традиции российских пограничников, опыт и верность долгу остаются надежной опорой в несении службы!» — отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении воинам-пограничникам и ветеранам службы.

Владимир Елизаров трудоустроился на Тверской вагоностроительный завод после окончания профучилища в 1991 году, работал токарем в экспериментальном цехе отдела главного конструктора.

В ноябре 1991-го Владимир Елизаров был призван на срочную военную службу, в 1992 году был переведён в пограничные войска и направлен в Таджикистан, на 12-ю погранзаставу Московского погранотряда.

13 июля 1993 года заставу, где в тот момент находились российские военные, внезапно атаковала группа из 250 боевиков. Пограничники отражали ожесточённую атаку в течение 11 часов. Им удалось прорвать позиции нападавших и выйти к резервной группе погранотряда, которая была направлена им на помощь.

По воспоминаниям участников боя, сержант Владимир Елизаров, уже будучи раненым, сдерживал нападение врагов несколько часов, но в итоге был убит боевиками.

Всего во время боя погибли 25 российских военнослужащих. В ноябре 1993-го заставе присвоено название «12-я пограничная застава имени 25 Героев Московского погранотряда». Шестеро пограничников удостоены звания Героя России, четверо — посмертно. Среди них и Владимир Елизаров.

Ранее в память о подвиге земляка на здании цеха Тверского вагоностроительного завода была открыта мемориальная доска. С инициативой об установке памятника Елизарову в сквере рядом с предприятием выступили члены общественной организации ТВЗ «Ветераны боевых действий». Средства на его создание собирали сотрудники завода и другие жители города. Автор монумента — тверской скульптор Михаил Мальцев.

По завершении торжественной церемонии открытия памятника участники совершат автопробег, в ходе которого посетят улицу в микрорайоне «Соминка», названную именем сержанта Елизарова.

Пресс-служба Правительства Тверской области