Почта России и Почта Японии подписали соглашение на ПМЭФ-2018 о транзите отправлений через территорию РФ

25 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в рамках ПМЭФ-2018, генеральный
директор Почты России Николай Подгузов и президент-исполнительный
директор Japan Post Holdings Co., Ltd. Масацугу Нагато заключили
Соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи.
Согласно достигнутой договорённости, с 1 июля 2018 г. наземные
международные почтовые отправления из Японии в страны Европы будут
доставляться по регулярному транзитному маршруту через территорию
Российской Федерации с использованием транспортных возможностей Почты
России; ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская
железнодорожная перевозка в почтовых вагонах.
До подписания соглашения маршруты доставки уже были успешно
протестированы на небольших объемах международных почтовых отправлений
в Латвию, Литву, Польшу и Финляндию. По результатам теста, общее время
доставки из Японии в европейские страны транзитом через Россию сокращается
на 30-40%.
С июля 2018 года на еженедельной основе будет запущена доставка почтовых
отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран:
Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию,
Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию. Средний срок доставки
от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи
почтовому оператору в стране назначения составит от 11 до 15 дней, включая 8
суток доставки на собственном ежедневном поезде Почты России Владивосток-
Москва.
Помимо организации наземного транзита, Соглашение подразумевает
расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере
совершенствования технологии доставки почты, повышения степени
применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений,
увеличения продаж и развития электронной коммерции.