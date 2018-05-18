Почта России и Почта Японии подписали соглашение на ПМЭФ-2018 о транзите отправлений через территорию РФ

25 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в рамках ПМЭФ-2018, генеральный

директор Почты России Николай Подгузов и президент-исполнительный

директор Japan Post Holdings Co., Ltd. Масацугу Нагато заключили

Соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи.

Согласно достигнутой договорённости, с 1 июля 2018 г. наземные

международные почтовые отправления из Японии в страны Европы будут

доставляться по регулярному транзитному маршруту через территорию

Российской Федерации с использованием транспортных возможностей Почты

России; ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская

железнодорожная перевозка в почтовых вагонах.

До подписания соглашения маршруты доставки уже были успешно

протестированы на небольших объемах международных почтовых отправлений

в Латвию, Литву, Польшу и Финляндию. По результатам теста, общее время

доставки из Японии в европейские страны транзитом через Россию сокращается

на 30-40%.

С июля 2018 года на еженедельной основе будет запущена доставка почтовых

отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран:

Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию,

Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию. Средний срок доставки

от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи

почтовому оператору в стране назначения составит от 11 до 15 дней, включая 8

суток доставки на собственном ежедневном поезде Почты России Владивосток-

Москва.

Помимо организации наземного транзита, Соглашение подразумевает

расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере

совершенствования технологии доставки почты, повышения степени

применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений,

увеличения продаж и развития электронной коммерции.