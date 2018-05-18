Тверская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере государственного управления

Тверская область заняла 9-е место в медиарейтинге российских регионов по реализации «майских указов» президента Владимира Путина в сфере государственного управления по итогам апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В апреле СМИ сообщали о повышении доступности госуслуг в Тверской области, в том числе, за счет перевода на пятидневный режим работы многофункционального центра в Пено.

«В регионе ведется работа по развитию многофункциональных центров. Жители городов и сельской местности должны иметь одинаково хорошее стандартное качество оказания государственных и муниципальных услуг», – цитировали журналисты губернатора Игоря Руденю.

Также в апреле в рамках исполнения «майских указов» принято решение об обновлении автопарка органов внутренних дел.

В регионе по поручению губернатора Игоря Рудени приступили к разработке приоритетного проекта в сфере демографии. Документ, к созданию которого приглашены, в том числе, представители медицинской общественности, должен быть представлен на рассмотрение областного правительства к 1 июня.

Губернатор Игорь Руденя также заявил о готовности Тверской области к реализации Указа Президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации.

«Тверская область готова к реализации Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Мы мобилизовали свои усилия. На федеральном уровне будут доработаны методики по выполнению указа. Дороги, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство – это те направления, которые население хочет видеть в более качественном формате», – обозначил Игорь Руденя.

По итогам пленарного заседания Петербургского международного экономического форума губернатор высказался о приоритетах регионального государственного управления:

«Президент дал важный сигнал, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе инвестиций, должен быть человек, российский гражданин, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура», – сказал Игорь Руденя.

Михаил Бородов