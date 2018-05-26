Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» выступят на открытой площадке в Твери

Народный артист России Юрий Башмет и Государственный

симфонический оркестр «Новая Россия» выступят в Твери под открытым

небом. Концертная программа «Фестиваль искусств Юрия Башмета»

состоится 14 июня в 18:30 на Театральной площади. Вход свободный.

Концерты известных музыкантов в Твери под открытым небом, на

который могут прийти все желающие, становятся неотъемлемой частью

культурной жизни столицы Верхневолжья. В мае жители и гости областного

центра побывали на выступлении Московского джазового оркестра под

управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Среди зрителей было

и много почетных гостей, в частности, участников праздника джаза

приветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Программа Фестиваля искусств получила название «Гала»: для зрителей

прозвучат лучшие произведения Петра Чайковского. Юрий Башмет выступит

в качестве дирижёра и солиста. Также в концерте примут участие лауреат

международных конкурсов Николай Саченко (скрипка) и солистка театра

«Новая опера» Жаля Исмаилова (сопрано).

Юрий Башмет – музыкант с мировым именем, заслуживший любовь

слушателей в разных странах. На его счету сольные концерты на альте в

«Карнеги-холле» в Нью-Йорке, оперном театре «Ла скала» в Милане, центре

искусств «Барбикан-холл» в Лондоне, Берлинской филармонии и других

знаменитых площадках. Для Башмета писали выдающиеся композиторы —

Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Микаэл Таривердиев, София

Губайдулина, Джон Тавенер, Гия Канчели, Александр Чайковский,

Александр Раскатов.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» создан в 1990

году. В 2002-м его дирижёром стал Юрий Башмет. Под руководством

маэстро оркестр приобрёл неповторимую манеру исполнения, которую отличает

творческая раскрепощённость, смелость интерпретации,

одухотворённость исполнения, глубокое, насыщенное звучание.

С 2002 года оркестр дал более 750 концертов в России и за рубежом. В

репертуаре сочетаются классика и современность, музыка разных стилей и

жанров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.