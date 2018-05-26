Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» выступят на открытой площадке в Твери

Народный артист России Юрий Башмет и Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия» выступят в Твери под открытым
небом. Концертная программа «Фестиваль искусств Юрия Башмета»
состоится 14 июня в 18:30 на Театральной площади. Вход свободный.
Концерты известных музыкантов в Твери под открытым небом, на
который могут прийти все желающие, становятся неотъемлемой частью
культурной жизни столицы Верхневолжья. В мае жители и гости областного
центра побывали на выступлении Московского джазового оркестра под
управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Среди зрителей было
и много почетных гостей, в частности, участников праздника джаза
приветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Программа Фестиваля искусств получила название «Гала»: для зрителей
прозвучат лучшие произведения Петра Чайковского. Юрий Башмет выступит
в качестве дирижёра и солиста. Также в концерте примут участие лауреат
международных конкурсов Николай Саченко (скрипка) и солистка театра
«Новая опера» Жаля Исмаилова (сопрано).
Юрий Башмет – музыкант с мировым именем, заслуживший любовь
слушателей в разных странах. На его счету сольные концерты на альте в
«Карнеги-холле» в Нью-Йорке, оперном театре «Ла скала» в Милане, центре
искусств «Барбикан-холл» в Лондоне, Берлинской филармонии и других
знаменитых площадках. Для Башмета писали выдающиеся композиторы —
Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Микаэл Таривердиев, София
Губайдулина, Джон Тавенер, Гия Канчели, Александр Чайковский,
Александр Раскатов.
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» создан в 1990
году. В 2002-м его дирижёром стал Юрий Башмет. Под руководством
маэстро оркестр приобрёл неповторимую манеру исполнения, которую отличает
творческая раскрепощённость, смелость интерпретации,
одухотворённость исполнения, глубокое, насыщенное звучание.
С 2002 года оркестр дал более 750 концертов в России и за рубежом. В
репертуаре сочетаются классика и современность, музыка разных стилей и
жанров.
Пресс-служба Правительства Тверской области.