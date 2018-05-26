810 продовольственных ярмарок организовано в Тверской области с начала 2018 года

С начала 2018 года в Тверской области было проведено 810
продовольственных ярмарок. Торговые площадки организованы в 25
муниципальных образованиях региона.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, ярмарочная деятельность не
только позволяет обеспечивать население региона качественными
продуктами по доступным ценам, но и расширять рынки сбыта для
сельхозпроизводителей.
«Главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и
повысить качество жизни на селе. Большое значение в решении этих задач
имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации,
создание эффективных коммерческих связей между производителями
Тверской области и других регионов России», – считает Игорь Руденя.
С 1 января по 20 мая 2018 года продовольственные ярмарки проведены
в Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Вышневолоцком, Жарковском,
Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском,
Молоковском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском, Сандовском,
Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком,
Фировском районах, Кашинском, Нелидовском, Удомельском городских
округах и в городе Твери.
Традиционно на ярмарках можно приобрести мясо, в том числе птицы
и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую рыбу, молоко и молочные
продукты, мед, овощи и другие продукты от производителей.
Пресс-служба Правительства Тверской области