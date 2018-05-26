810 продовольственных ярмарок организовано в Тверской области с начала 2018 года

С начала 2018 года в Тверской области было проведено 810

продовольственных ярмарок. Торговые площадки организованы в 25

муниципальных образованиях региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ярмарочная деятельность не

только позволяет обеспечивать население региона качественными

продуктами по доступным ценам, но и расширять рынки сбыта для

сельхозпроизводителей.

«Главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и

повысить качество жизни на селе. Большое значение в решении этих задач

имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации,

создание эффективных коммерческих связей между производителями

Тверской области и других регионов России», – считает Игорь Руденя.

С 1 января по 20 мая 2018 года продовольственные ярмарки проведены

в Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Вышневолоцком, Жарковском,

Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском,

Молоковском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском, Сандовском,

Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком,

Фировском районах, Кашинском, Нелидовском, Удомельском городских

округах и в городе Твери.

Традиционно на ярмарках можно приобрести мясо, в том числе птицы

и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую рыбу, молоко и молочные

продукты, мед, овощи и другие продукты от производителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области