Игорь Руденя об итогах ПМЭФ: Тверская область подтвердила тренд на развитие рыночного варианта региональной экономики

Тверская область подтвердила тренд на развитие рыночного варианта региональной экономики – так прокомментировал Губернатор Игорь Руденя предварительные итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 24-26 мая в северной столице.

«На форуме мы подписали соглашение с «Почта Банком». Это означает, что мы хотим расширять сферу банковских услуг, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие филиальной сети. Второе очень перспективное соглашение – с Росрыболовством, касающееся воспроизводства и охраны водно-биологических ресурсов. Будем совместно заниматься продвижением федерального закона, который даёт регионам возможность вместе с Федерацией заниматься рыбоохраной и воспроизводством ресурсов. Таким образом, задачи по сохранению в наших водоёмах рыбы, развитию туризма, рыбалки, промыслового рыболовства получат новый толчок», – отметил Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ.

Губернатор Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме возглавил делегацию Тверской области.

25 мая глава региона стал участником пленарного заседания форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства области и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры.

Также Губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Было объявлено, что Тверская область станет одним из пилотных регионов, где в текущем году запустят проект, направленный на обеспечение прямой связи с потребителями, сокращение времени отключения электричества во время аварий, повышение качества электроснабжения.

24 мая Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На форуме также подписано соглашение между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

На ПМЭФ-2018 развёрнут стенд Тверской области, на котором представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области