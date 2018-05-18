Игорь Руденя о пленарном заседании ПМЭФ: экономика должна работать для человека

25 мая Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Девиз ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия». По мнению Владимира Путина, роль доверия как фактора развития в современном мире будет возрастать.

«Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, за конструктивный диалог и призывает наших партнёров вместе двигаться к целям устойчивого развития. Качество, скорость роста мировой экономики всё в большей степени определяют новые компетенции и знания людей, передовые технологии и коммуникации. Тот, кто сможет эффективно использовать эти факторы роста, сумеет обеспечить рывок в экономике, социальной сфере, науке и образовании, существенно повысить качество жизни граждан. Мы обозначили эти цели как национальные приоритеты», — отметил Владимир Путин.

Российская Федерация должна совершить мощный рывок в развитии, войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни граждан, стать одним из глобальных технологических лидеров, подчеркнул Президент. В числе приоритетов — формирование экономики цифрового развития, внедрение сквозных цифровых решений в системе госуправления, ЖКХ, социальной сфере, энергетике, промышленности, транспорте.

Ключевые задачи — модернизация экономики, создание современных рабочих мест, рост доходов граждан, повышение качества здравоохранения и образования, благоустройство городов и посёлков с использованием передовых практик, создание комфортных пространств для жизни, работы и отдыха, рост объёмов жилищного строительства, улучшение состояния окружающей среды.

«Очень многое в реализации планов и проектов развития в экономике, социальной сфере, инфраструктуре будет зависеть от регионов. Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются механизмы участия граждан в решении социальных задач», — акцентировал Владимир Путин.

«Главное, что мы услышали — это основные направления развития экономики. Конечно же, Владимир Владимирович сказал о необходимости привлечения иностранных инвестиций в регионы. Президент дал важный сигнал, что приоритетом в реализации всех задач, в том числе в сфере инвестиций, должен быть человек, российский гражданин, ради которого и должна развиваться экономика, цифровизация, инфраструктура», — обозначил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после пленарного заседания.

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице. 25 мая Игорь Руденя и президент-председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона и компании, согласно которому число отделений банка на территории Верхневолжья будет увеличено до 180. Другое соглашение касается взаимодействия области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры. Также Губернатор принял участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

В первый день форума, 24 мая, Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области