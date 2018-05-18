Наталья Рощина: «Сотрудничество с ПАО «Почта Банк» позволит решить острую проблему с доступностью банковских услуг в сельских территориях Тверской области»

Заместитель председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина подтвердила актуальность проблемы доступности банковских услуг в сельских территориях Верхневолжья.

«Сегодня на зональном совещании глав, глав администраций муниципальных районов и городских округов центрального региона Тверской области мы как раз обсуждали, в том числе, и эту тему. У многих руководителей территорий были вопросы и нарекания к качеству предоставления банковских услуг, к их доступности, прежде всего, для физических лиц. Новость о том, что губернатор Игорь Руденя подписал соглашение с «Почта Банком» действительно замечательная. Мы ее ждали. Надеемся, что «Почта Банк» увеличит свое присутствие в нашем регионе, прежде всего, в отдаленных сельских территориях», – сказала Наталья Рощина.

Сегодня сеть «Почта Банка» в Тверской области насчитывает более 150 точек присутствия в 57 населенных пунктах и является крупнейшей банковской сетью в регионе. Планируется, что к концу года будет уже 180 точек, а количество банкоматов и терминалов превысит 350 устройств.

В комментарии журналистам губернатор Игорь Руденя назвал подписанное соглашение примером совместного решения органами власти и бизнесом вопросов повышения качества жизни населения

«Мы планируем активизировать сотрудничество и развитие филиальных сетей «Почта Банка». Граждане, проживающие в Тверской области, особенно в сельской местности, отдаленных населенных пунктах, переходя на современные виды платежей, использование банковских карт, нуждаются в качественном, доступном сервисе. Первым этапом будет внедрение платежной системы, в том числе банкоматов в 16 МФЦ. Планируем до конца текущего года программу реализовать», – сказал Игорь Руденя.

Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице. В сегодняшней программе главы региона – ряд деловых встреч и подписание соглашений о сотрудничестве. Также Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании форума, на котором выступили Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».