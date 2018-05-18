Сергей Журавлев: «Консервативному сельскому населению нужен традиционный доступ к банковским услугам»

Глава администрации Старицкого района Сергей Журавлев отметил важность договоренностей губернатора Игоря Рудени с руководством ПАО «Почта Банк» по созданию дополнительных точек доступа к банковским услугам в сельской местности.

«Это очень важное решение, особенно если учесть, что многие банки, оптимизируя структуры и компьютеризируя основные процессы, стали закрывать свои отделения не только в сельских поселениях, но даже в некоторых малых городах. Чтобы получить банковскую услугу, людям, проживающим в отдаленной местности, приходится преодолевать большие расстояния. Сельское население, как правило, консервативное, возрастное, часто испытывает проблемы в «общении» с высокими технологиями, ему нужен традиционный доступ к банковским услугам. Поэтому хорошо, что губернатор Игорь Руденя договорился о сотрудничестве с «Почта Банком», – сказал Сергей Журавлев.

Сегодня сеть «Почта Банка» в Тверской области насчитывает более 150 точек присутствия в 57 населенных пунктах и является крупнейшей банковской сетью в регионе. Планируется, что к концу года она будет насчитывать 180 точек, а количество банкоматов и терминалов превысит 350 устройств.

В комментарии журналистам губернатор Игорь Руденя назвал подписанное соглашение примером совместного решения органами власти и бизнесом вопросов повышения качества жизни населения

«Мы планируем активизировать сотрудничество и развитие филиальных сетей «Почта Банка». Граждане, проживающие в Тверской области, особенно в сельской местности, отдаленных населенных пунктах, переходя на современные виды платежей, использование банковских карт, нуждаются в качественном, доступном сервисе. Первым этапом будет внедрение платежной системы, в том числе банкоматов в 16 МФЦ. Планируем до конца текущего года программу реализовать», – сказал Игорь Руденя.

Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице. В сегодняшней программе главы региона ряд деловых встреч и подписание соглашений о сотрудничестве, а также участие в пленарном заседании форума, на котором выступают Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».