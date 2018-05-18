Александр Пилюгин: «Тверская область не случайно выбрана для апробации проекта «Светлая страна»

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПА «МРСК Центра» Александр Пилюгин прокомментировал участие губернатора Игоря Рудени в презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети» в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума - 2018.

«Несмотря на развитие цифровых технологий, потребителям в отдаленных районах зачастую сложно достучаться со своими просьбами до руководителей, до специалистов, обслуживающих инфраструктуру электрических сетей, а нам очень важно знать все желания граждан. Данный портал делает получение любой информации от потребителя мгновенным и помогает оперативно отреагировать на проблемы: в кратчайшие сроки устранить какие-то повреждения, тем самым улучшить качество предоставляемых нами услуг. Неслучайно для апробации проекта были выбраны Тверская и Калужская области. С этими регионами у нас достаточно тесное взаимодействие», – отметил Александр Пилюгин.

25 мая в ходе Петербургского международного экономического форума Губернатор Игорь Руденя принял участие в презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Тверская область станет одним из пилотных регионов, где в текущем году будет запущен проект, созданный для обеспечения прямой связи с потребителями, сокращения времени отключения электричества во время аварий, повышения качества электроснабжения.

«Для нас большая честь быть пилотным регионом в крупном общероссийском проекте «Светлая страна». Для Тверской области это особенно важно, потому что потребители смогут напрямую сообщать о проблемах на сетях, своих пожеланиях и предложениях по повышению качества и надёжности энергоснабжения. Будем развивать нашу энергетику, компании «Россети» и «МРСК Центра» являются надёжными партнёрами», – обозначил Игорь Руденя.

Планируется, что в июле портал «Светлана страна» будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской областях, с начала 2019 года – по всех регионах присутствия компании «Россети».

Правительство Тверской области ведёт совместную работу с ПАО «Россети» по модернизации электросетевого комплекса в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году. В регионе сформирована программа повышения надёжности и развития электроснабжения на 2018-2019 годы, которая предусматривает порядка 5 млрд рублей инвестиций по данному направлению.

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице. Сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве регионального правительства с ПАО «Почта Банк» и Федеральным агентством по рыболовству. Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, где выступят Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.