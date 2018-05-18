Бежецкий опытно-механический завод нашел партнеров на ПМЭФ-2018

Представители тверской делегации принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме. На стенде региона представлены предприятия пищевой и полиграфической промышленности, а также производства, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора. В их числе Бежецкий опытно-механический завод (БОЭЗ), который производит мобильные буровые установки для освоения и капитального ремонта скважин, а также ведения буровых работ роторным способом или забойными двигателями скважин различного назначения.

«Форум проходит позитивно и активно. Много общения, которое дает свои результаты, – рассказывает генеральный директор Торгового дома «БОЭЗ» Сергей Цисарский. – Благодаря активной позиции губернатора Игоря Михайловича Рудени уже подписан ряд договоров на многомиллионную сумму с холдингом «Зарубежнефть». Сейчас мы в процессе заключения еще одного контракта, о котором смогу рассказать по итогам Форума».

Сегодня тверская делегация во главе с губернатором Игорем Руденей продолжает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума-2018. Запланирован ряд встреч. Уже подписано соглашение с ПАО «Почта Банк», с Росрыболовством. Кроме того, Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, где выступит Президент России Владимир Путин, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Петербургский форум – одно из ключевых экономических событий года. Очень значимо участие в нём Тверской области. Мы провели ряд встреч с предприятиями, которые работают на территории тверского региона, в том числе с производителями нефтяного оборудования. Также обсуждали с нашими партнерами из Москвы сотрудничество по развитию автотранспортной системы, пассажирских перевозок, диспетчеризации и навигации по управлению грузовыми и пассажирскими потоками на территории региона», – рассказал журналистам Игорь Руденя.