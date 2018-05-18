Правительство Тверской области заключило на ПМЭФ соглашение с Росрыболовством о взаимодействии в сфере развития аквакультуры

Правительство Тверской области будет сотрудничать с Федеральным агентством по рыболовству в сфере зарыбления водоёмов и охраны водных биоресурсов. Соответствующее соглашение подписали Губернатор Игорь Руденя и глава ведомства Илья Шестаков 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Самое важное направление взаимодействия с Росрыболовством – это воспроизводство водно-биологических ресурсов. В этом отношении мы благодарны агентству, которое идет нам навстречу в части зарыбления наших озёр и рек. Приоритетными в этом плане являются озеро Селигер, Иваньковское водохранилище, акватория Волги, Вазузское, Рыбинское водохранилища. Первый успешный опыт совместной работы был в 2017 году, в этом году планируем продолжить сотрудничество по выпуску молоди», — отметил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами.

«Совместно с Игорем Михайловичем и благодаря его усилиям очень многое сделано по увеличению объёмов выпуска молоди в водные объекты Тверской области. Уверен, что соглашение обеспечит рациональное использование биоресурсов, при котором будут учтены интересы рыбаков, сохранится биоразнообразие водоёмов области», — подчеркнул Илья Шестаков.

В Тверской области насчитывается свыше 900 рек и 1700 озёр, в которых обитают более 30 видов рыб. В 2017 году в регионе использовалось 60 рыбопромысловых участков, в ходе зарыбления в водоёмы выпустили более 4,6 млн мальков рыб ценных пород — щуки, сазана, стерляди, толстолобика. В 2018-м планируется увеличить объёмы зарыбления до 5,8 млн мальков.

Соглашение с Росрыболовством предусматривает образовательно-просветительские мероприятия для жителей области. Правительство Тверской области также рассмотрит возможность оказания материально-технического обеспечения представительства ведомства для осуществления полномочий на территории Верхневолжья.

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице. 25 мая Игорь Руденя станет участником пленарного заседания форума, где выступят Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также в программе Губернатора Игоря Рудени в рамках ПМЭФ — подписание соглашения с ПАО «Почта Банк», участие в сессии «Энергетическая панель», в церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования, встреча с руководством группы компаний лечебно-диагностического центра «Медицинский центр имени Сергея Березина».

В первый день форума, 24 мая, Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области