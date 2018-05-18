Тверская область и «Почта Банк» подписали на ПМЭФ соглашение об увеличении в регионе количества отделений банка до 180

25 мая в ходе Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ПАО «Почта Банк». Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и президент-председатель правления компании Дмитрий Руденко.

По мнению Игоря Рудени, подписанное соглашение – пример совместного решения органами власти и бизнесом вопросов повышения качества жизни населения. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин.

«Мы планируем активизировать сотрудничество и развитие филиальных сетей «Почта Банка». Граждане, проживающие в Тверской области, особенно в сельской местности, отдаленных населенных пунктах, переходя на современные виды платежей, использование банковских карт, нуждаются в качественном, доступном сервисе. Первым этапом будет внедрение платежной системы, в том числе банкоматов в 16 МФЦ. Планируем до конца текущего года программу реализовать», – отметил Игорь Руденя в комментарии представителям СМИ.

Губернатор обозначил ещё одно важное направление совместной работы – участие «Почта Банка» в создании единой социальной карты. Главы региона подчеркнул, что сегодня социальная карта необходима для повышения качества и мобильности обслуживания граждан.

«Большинству банков не выгодно работать в малых населенных пунктах, из-за этого значительная часть населения России может не иметь доступа к финансовым услугам. Это приводит к снижению прозрачности денежного оборота, росту теневого сектора экономики, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов. Мы идем против этой тенденции. Сегодня сеть «Почта Банка» в Тверской области насчитывает более 150 точек присутствия в 57 населенных пунктах и является крупнейшей банковской сетью в регионе. К концу года она будет насчитывать 180 точек, а количество банкоматов и терминалов превысит 350 устройств», – сказал Дмитрий Руденко.

Договорённость о реализации проекта по повышению доступности банковских услуг в сельской местности между Правительством региона и компанией была достигнута в марте текущего года на встрече Игоря Рудени с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Делегация Тверской области во главе с Губернатором Игорем Руденей принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 24-26 мая в северной столице.

25 мая Игорь Руденя примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступят Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В программе 25 мая – подписание соглашения о взаимодействии области с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры, участие в сессии «Энергетическая панель», презентации интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети», церемонии подписания соглашения между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования. Также запланирована встреча с руководством группы компаний лечебно-диагностического центра «Медицинский центр имени Сергея Березина».

В первый день форума, 24 мая, Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области и взаимодействие в других направлениях с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На стенде Тверской области представлены предприятия, выпускающие оборудование для нефтегазового сектора ООО «ГЕРС Технолоджи», «НПП Энергия», «Нефтегазгеофизика», «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», «СТАН», предприятия пищевой промышленности ЗАО «Хлеб», ООО «Волжский пекарь», «Мармеладная сказка», «Тверской кондитер», «Ратибор», «Живая Еда», «Все Вкусное», «Форт-Грауд», а также издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт».

В настоящее время на территории Тверской области реализуется или заявлено к реализации до 2028 года 63 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 461 млрд рублей. Инвестиции привлекаются в сферы промышленности, сельского хозяйства, IT-технологий.

Тверская область принимает активное участие в ПМЭФ ежегодно. В прошлом году на форуме Губернатор Игорь Руденя обсудил направления сотрудничества с руководством компаний «Газпром», ВТБ, «Автодор», «Роснефть», «Сбербанк», SFT Group, подписал допсоглашение с «Роснефтью» о совместной реализации социальных проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области